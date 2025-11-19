Mijdrecht – Bij Zonnehuis Majella kwam de Protestantse Gemeente Mijdrecht op bezoek met vier manden vol vers fruit, geschonken door gemeenteleden vanwege Dankdag voor Gewas en Arbeid, wat in de week van 3 november gevierd werd.

Dankdag voor Gewas en Arbeid is een protestantse gedenkdag, die traditioneel op de eerste woensdag van november wordt gehouden. Christenen danken God tijdens kerkdiensten voor de oogst en al het werk dat het afgelopen jaar is gedaan. De dag is in de loop der tijd aangepast van ‘Dankdag voor het Gewas’ naar ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ om ook de moderne arbeid te omvatten.

De Protestantse Gemeente Mijdrecht schonk drie mooie manden vol fruit aan de bewoners en een mand vol fruit aan het personeel.

Op de foto: Fruit voor Zonnehuis Majella. Foto: aangeleverd.