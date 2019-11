Frisse Duyck in Poppodium Duycker

Hoofddorp – De nieuwste namen uit de Nederlandse muziekscene staan klaar op donderdag 28 november om 19.30 uur bij Poppodium Duycker in Hoofddorp. Voor Frisse Duyck wordt maandelijks stad en land afgespeurd op zoek naar talent van eigen bodem. Neem een Frisse Duyck en dompel jezelf onder in Jason Waterfalls en Gunyama.

Jason Waterfalls is een Utrechtse band die alternatieve rock en poppunk maakt. De band haalt haar inspiratie uit bands als Don Broco en Nothing But Thieves. Wat resulteert in catchy refreinen, stevige coupletten en energieke live concerten. Als relatief onbekend talent op Noorderslag 2019 viel Jason Waterfalls op bij muziekkenners. 3 voor 12 omschrijft: “Jason Waterfalls, een verwijzing naar het nummer van TLC, heeft catchy hooks die blijven hangen, zoals de refreintjes van ‘Promises’ en ‘Pick Up The Pieces’. Ze doen het met volle overtuiging.”

Het tweede optreden wordt verzorgd door Gunyama , bestaande uit een groep van vijf mannen, die kicken op het constant experimenteren met nieuwe combinaties van stijlen en live-audiobewerking. Het resultaat is een inventieve mix van electropop. Inspiratie komt onder andere van Death Cab for Cutie, Everything Everything, Son Lux en Tycho.

Neem een Frisse Duyck op donderdag 28 november en ontdek Jason Waterfalls en Gunyama. Kijk voor meer informatie en ticketverkoop op www.duycker.nl.