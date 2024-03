Franse handelaar schenkt 150.000 glasaaltjes

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 26 maart zijn in Nederland 150.000 baby-palingen, ofwel glasaaltjes, uitgezet in de natuur. Het Amstelmeer, de Westeinderplassen, de Vechtboezem en de Kromme Mijdrecht ontvingen 90.000 van deze glasaaltjes. Het doel is om de palingstand te vergroten. Door de grote hoeveelheden glasaal aan de Franse kusten is er een overschot. Daarom werd een deel door handelaar Gurruchaga gedoneerd aan Stichting DUPAN voor uitzet op verschillende plaatsen in Nederland.

Palingstand verhogen

Beroepsvissers Daan Gerssen, Martin van Wettum en Theo Rekelhof (Kudelstaart) en ontvingen de glasaaltjes in gekoelde dozen en hebben deze in de vroege ochtend vrijgelaten. De SEG-gecertificeerde glasaaltjes zijn afkomstig uit de Loire, een van de Franse Atlantische riviermondingen, waar ze in deze tijd van het jaar in massale hoeveelheden (naar schatting 1,4 miljard) voorkomen. De kustbeschermingsmaatregelen verhinderen de aaltjes een vrije doortocht naar zoet water. Door de dichte concentratie vallen ze daardoor makkelijk ten prooi aan grotere vissen en vogels. Tegelijkertijd zijn er in andere landen juist te weinig jonge palingen. Door ze te verspreiden over geselecteerde gebieden in heel Europa, wordt daar de palingstand verhoogd en hebben de kleine palingen een veel grotere overlevingskans.

Er is in totaal rond de 60 kilo glasaal uitgezet, ongeveer 150.000 jonge palingen. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de geselecteerde uitzetgebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen, om in de Sargassozee weer voor nageslacht te zorgen.

In de stichting DUPAN werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.