Fotogroep Aalsmeer in Rotterdam

Aalsmeer – Fotogroep Aalsmeer is op 22 april naar Rotterdam geweest en heeft in de wijk Braak de kubuswoningen en de Markthal bezocht om mooie foto’s te maken van deze architectonisch bijzondere bouwwerken. Deze jaarlijkse, gezamenlijke activiteit is altijd heel gezellig en leerzaam. Het was deze keer heerlijk fotografieweer met een mooie wolkendeken, hoewel het niet echt warm was. Er werd gestart bij de kubuswoningen. Na de lunch waren de Markthal en de omgeving aan de beurt. Die leende zich naast architectuurfotografie ook goed voor straatfotografie. Er zijn dan ook heel veel foto’s gemaakt door de leden.

De eerste resultaten van dit uitje zijn inmiddels ook al op de clubavond van 24 april getoond en uitgebreid besproken. Het is iedere keer weer verrassend om te zien hoe eenieder met zijn eigen ogen en blik naar onderwerpen kijkt en dit vertaalt in beeld.

Fotogroep Aalsmeer komt om de twee weken op maandagavond samen in het Boerma Instituut aan de Legmeerdijk. Er worden ervaringen besproken en elkaars werk wordt bekeken. Ook gaan de leden er in het seizoen diverse keren gezamenlijk op uit om foto’s te maken. Iedereen probeert dan de ‘mooiste’ beelden te maken waarbij de leden elkaar aanwijzingen en punten geven. Samen proberen de leden fotografie naar een hoger niveau te tillen, maar er wordt rekening gehouden met ieders wensen en mogelijkheden. Competities zijn onderdeel van het activiteitenprogramma van de Fotogroep. Zo wordt het nooit saai!

Ook meedoen? Word dan lid van deze gezellige club! In september start weer een nieuw seizoen met een uitdagend programma. Stuur voor meer informatie een mail naar info@fotogroepaalsmeer.nl. Fotogroep Aalsmeer: Gezellig en leerzaam!