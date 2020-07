Forteiland IJmuiden extra open voor publiek

IJmuiden – Op zondag 2 augustus is het Forteiland IJmuiden, zoals alle eerste zondagen in de periode van maart tot en met november, weer geopend voor het publiek. Maar speciaal voor het toerisme in het zomerseizoen kan het Fort, inmiddels behorend tot het Unesco Wereld-erfgoed, ook bezocht worden op woensdag 5 augustus. Vanwege coronamaatregelen lopen er geen gidsen mee, maar mag men zelf in het eenrichtingsverkeer rondlopen in en rond het uit 1888 daterende pantserfort dat door zijn ligging bij de sluizen en in het havengebied in 1910 het zwaartepunt werd van de ‘Positie IJmuiden’.

In 1940 namen de Duitsers de ‘Positie IJmuiden’ over en noemden het toen de ‘Festung IJmuiden’. Vandaar de vele bunkers op en om het Fort. Het toen 52 jaar oude Fort deed daarbij dienst als manschappenverblijf en opslagruimte voor onder andere munitie. Kijk voor meer informatie op www.forteilandijmuiden.com.

Overtocht

De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd door mps ‘Koningin Emma’ vanaf de Kop van de Haven in IJmuiden. Op zondag zijn de vertrektijden om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Terugvaren kan men – naar keuze – om 13.00, 15.15 of 17.20 uur. Op woensdag is er slechts één overtocht: de boot vertrekt dan om 12.45 uur en vaart weer terug om 15.15 uur.

Toegangskaarten voor de overtocht heen en terug, inclusief rondleiding, kosten 12,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 6 jaar hebben gratis toegang (onder begeleiding; maximaal 4 kinderen per begeleider). Kaarten kunnen vooraf worden besteld via internet: www.ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch via: 0255-511676. Adres: Forteiland 10.