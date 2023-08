Flower Parade Rijnsburg op televisie

Rijnsburg – Op zaterdag 12 augustus reed de 76ste editie van het bloemencorso Flower Parade Rijnsburg door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Het thema ‘Wonderen van de natuur’ kwam uitbundig terug in de bloemen en het decor op de praalwagens en prachtig opgestoken auto’s. Met maar liefst 71 eenheden presenteerde de parade zich en de muziekkorpsen en figuranten maakten het spektakel compleet. Het massaal toegestroomde publiek langs de route verwonderde zich over al het moois en heette de bloemenstoet enthousiast welkom. De dag ervoor is de officiële opening verricht door tv-bioloog Matyas Bittenbinder en werden de prijzen bekend gemaakt door de vakjury en publieksjury van de mooiste praalwagen en auto.

Mooiste praalwagen/auto

Als mooiste praalwagen werd door de vakjury ‘Insecten’ gekozen. De praalwagen werd aangeboden door Royal FloraHolland met als binder Ernst van Woerkom. De jury vond de wagen the place to BEE. Als je een insect bent wil je hier zijn. De door de jury verkozen mooiste personenauto, bindersprijs én publieksprijs werd aangeboden door My Dahlia Society. De binder was Peter van der Meij. De vakjury vond de uitwerking van het thema mooi gedaan. Een gedurfde creatie en een rijdend kunstwerk, de wagen en bloemen in eenvoud verwerkt maken het geheel tot een juweel en een ontwerp dat met lef gekozen is. De prijs voor de beste uitwerking van het thema door zowel de vak- als publieksjury ging naar Auton met het thema ‘Heelal’ met als binder Zazoe Amsterdam. Alles klopt, de balans tussen bloemen en de attributen maken het tot een technisch goed uitgevoerd thema waarbij alle ruimte goed benut is. De prijs voor mooiste bedrijfsauto was volgens de vakjury voor Esatto Wonen met als binder Konni van Delft. Voor de publieksjury was de prijs voor mooiste bedrijfsauto Zandbergen Tuinen met als binder Christa Snoek. Tijdens de opening op vrijdagavond mocht ook het publiek via een QR-code een keuze maken voor de mooiste praalwagen. Met een meerderheid aan stemmen werd de praalwagen ‘Noorderlicht’ verkozen. De praalwagen werd aangeboden door Van Egmond Lisianthus BV met als binder Greenhouse.

Op televisie

De optocht gemist? Omroep MAX doet hier verslag van op maandag 21 augustus om 17.05 uur op NPO 1. Ook RTV Katwijk en Omroep West doen verslag van de parade via hun eigen tv-kanalen.

Het thema voor volgend jaar is ‘Typisch Nederland’. Met dit oer-Hollandse thema wil de Flower Parade Rijnsburg haar publiek op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus 2024 verrassen.