Flower Art Museum toont Csizik-collecte op Floriade

Aalsmeer – In Almere is vorige week de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 geopend. Het Flower Art Museum uit Aalsmeer exposeert hier 23 topexemplaren uit de Csizikcollectie, een unieke verzameling historische bloemen-en plantenaffiches. De affiches zijn tot en met 9 oktober te zien in The Green House, waarin de Nederlandse tuinbouw zich aan het publiek presenteert. De deelname aan de Floriade is een voorproefje van de grote Csizikexpositie, die begin volgend jaar in Aalsmeer wordt gehouden. “Onze deelname is een prachtige kans een deel van de Csizikcollectie aan het wereldwijde publiek én aan vakgenoten te tonen. Op de affiches zijn vooral bloemen- en plantententoonstellingen gepromoot, dat past prima bij de Floriade. Ze zijn verzameld door de Hongaarse tuinbouwkundige A.P. Csizik. Hij werkte van 1928 tot 1971 in Aalsmeer, onder meer als bestuurder en arrangeur”, vertelt Constantijn Hoffscholte, operationeel directeur van het Flower Art Museum. “Hij was de eerste hoofdarrangeur van de vaktentoonstelling, naast vele internationale evenementen waar hij namens de Nederlandse bloemisterijsector was. Csizik was in zijn actieve leven als arrangeur heel belangrijk voor de promotie van Nederlandse bloemen en planten. Een extra link met de Floriade.”

Foto: Mariska de Graaf van het Flower Art Museum met een affiche van Csizik.