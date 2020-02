Filmmiddag in de Historische Tuin

Aalsmeer – Zondag 15 maart ondergaat de veilingzaal van de Historische Tuin een metamorfose. De sfeervolle ruimte wordt voor de gelegenheid omgetoverd in een filmzaal. De Stichting Oud Aalsmeer vertoont deze middag een zevental historische films over het roemruchte bloemenverleden van Aalsmeer.

Het thema is de kwekersbranche. Van zeven Aalsmeerse bedrijven is een aantal films geselecteerd: D. Baardse dzn., Gijs Verbeek, Wed. P. Eveleens en zonen, Van Staaveren, Terra Nigra, Terra Nova en Hilverda.

Het getoonde materiaal zal een feest van herkenning zijn voor eenieder die gewerkt heeft bij deze bedrijven en/of er andere connecties had.

De derde en tevens laatste filmmiddag uit de reeks, staat gepland voor zondag 5 april. Wederom is de afmijnzaal het decor voor de films uit het archief van de Stichting Oud Aalsmeer.

Het thema is dan de Tweede Wereldoorlog. Er wordt alweer 75 jaar in vrede geleefd en dit wordt gevierd door een tweetal films te vertonen: Bevrijdingsfilm Dorp en bevrijdingsfilm Oosteinde.

Bezoekers worden ontvangen met een kop koffie of thee rond de klok van 13.30 uur. Om 14.00 uur gaat de filmmiddag van start. Tussendoor wordt een pauze ingelast en het einde is rond 16.00 uur.

De toegang bedraagt, inclusief consumpties, 7,50 euro per persoon. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wees er tijdig bij, want vol is vol.