Regio – Filmhuis Pier K draait Pop Aye, een hartverwarmende roadmovie over een gedesillusioneerde architect en zijn olifant, op vrijdagavond 5 januari om 20.00 uur.



Het leven van architect Thana bevindt zich op een dood punt. Zijn carrière als architect zit in het slop en zijn huwelijk is ook niet meer wat het is geweest. Dan ziet Thana op een dag een olifant op straat die hij herkent uit zijn jeugd: Pop Aye. Impulsief besluit hij met het geliefde dier te vertrekken uit Bangkok om terug te gaan naar het dorp waar ze beiden zijn opgegroeid.

Pop Aye is het tragikomische speelfilmdebuut van Kirsten Tan. Deze hartverwarmende roadmovie neemt je mee op reis door het prachtige Thaise landschap. De hoofdrollen worden vertolkt door Thaneth Warakulnukroh en olifant Bong. Op International Film Festival Rotterdam werd de film bekroond met de VPRO Big Screen Award.

Filmhuis Pier K is onderdeel van Pier K, centrum voor kunst en cultuur en gevestigd aan het Harmonieplein in Nieuw-Vennep. Een kaartje kost €8,- en is inclusief één consumptie in de pauze. 65+’ers en CJP’ers ontvangen €1,50 korting.

Kaartjes zijn te reserveren via www.pier-k.nl of bel met de informatiebalie op telefoonnummer 023 566 95 65 (op werkdagen). Daarnaast zijn de kaartjes te koop op de avond zelf.