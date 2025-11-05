Mijdrecht – In ’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152, draait donderdag 13 november om 20.00 uur de film ‘Materialists’. Kaarten bedragen 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

‘Materialists’, geregisseerd door Celine Song (Verenigde Staten, 2025), neemt je mee naar het drukke New York. Hier volgt de film Lucy, een jonge en slimme koppelaarster. Zij helpt rijke klanten aan een nieuwe liefde. Zelf staat Lucy plotseling voor een lastige keuze. Ze kan kiezen voor een toekomst vol luxe met Harry, een rijke man die haar zekerheid biedt. Toch blijft haar oude liefde John, een kunstenaar met weinig geld, in haar gedachten. Lucy moet kiezen tussen een comfortabel leven en ware liefde. De film laat zien hoe lastig dat kan zijn in de huidige snelle wereld. Met korte en grappige scènes krijg je een totaalbeeld van moderne relaties. De dialogen zijn scherp en het verhaal blijft boeiend. De sfeer van New York maakt het plaatje compleet. ‘Materialists’ laat iedereen nadenken over eigen verlangens en dromen, zonder te oordelen en verrast vooral door humor en herkenbare situaties.

De Nederlandse pers reageert positief op deze eigentijdse romantische film. ‘Plaatst vraagtekens bij maakbaarheidsideaal van daten en liefde’ (De Volkskrant), ‘Een frisse kijk op liefde in de moderne tijd’ (VPRO Cinema).

Op de foto: Filmhuis Mijdrecht toont Materialists. Foto: aangeleverd.