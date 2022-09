Film over Floriade 2002 op website Oud Aalsmeer

Aalsmeer – Dit jaar wordt de Floriade gehouden in Almere, maar 20 jaar geleden vond deze zelfde Floriade plaats in de Haarlemmermeer. Reden voor het Rode Kruis afdeling Aalsmeer om een excursie te organiseren voor Aalsmeerders die de tentoonstelling alleen onder begeleiding konden bezoeken. De film van de maand gaat over dit Floriade bezoek in 2002. Te zien is het verzamelen van de deelnemers en begeleiders op het bedrijf van Nieuwkoop Europe aan de Hoofdweg in De Kwakel. Na aankomst worden ze welkom geheten door de voorzitter van het Rode Kruis afdeling Aalsmeer Jan Kwak en toenmalig burgemeester Joost Hoffscholte. Daarna volgt het vertrek en de aankomst op de Floriade en natuurlijk het eigenlijke bezoek.

Er zijn veel Aalsmeerders te herkennen op deze film, zowel als deelnemer of als begeleider. De film is gemaakt door Jan Jongkind en Jaap Romeijn en is aan stichting Oud Aalsmeer geschonken door het Rode Kruis afdeling Aalsmeer. De film is door Dick P. van der Zwaard opnieuw gemonteerd. Totale duur is circa 24 minuten.

Op TV en interview

Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden. De film wordt in oktober ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 7 oktober is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 8 oktober, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 1 oktober. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389.