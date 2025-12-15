Film Heldin aangrijpende blauwdruk voor onze ziekenhuiszorg

Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis draait donderdag 18 december om 20.00 uur de indrukwekkende film Heldin. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Heldin neemt iedereen mee naar de hectische werkvloer van een Zwitsers ziekenhuis, gezien door de ogen van verpleegkundige Floria. Tijdens een onderbezette nachtdienst probeert ze met man en macht de beste zorg te bieden aan haar patiënten. De film toont op een realistische en intense wijze de dagelijkse strijd van zorgverleners die ondanks de enorme werkdruk en het personeelstekort overeind proberen te blijven.

Handen te kort

Ondanks de hectiek probeert ze iedere patiënt gelijkwaardig en met veel zorg te behandelen. Al snel wordt duidelijk dat ze handen te kort komt voor al het werk dat er ligt. Hoe houd je als verpleegkundige de controle op een afdeling waar onderbezetting normaal is? Floria wordt geconfronteerd met boze families, veeleisende patiënten en hartverscheurende situaties. Met slechts twee volwaardige verplegers en een leerling is het een enorme opgave om alles in goede banen te leiden.

Dagelijkse problemen

Patiënten die in woede uitbarsten als een pijnstiller niet snel genoeg komt, mensen die de taal niet spreken, of iemand die net is geopereerd en snel opgehaald moet worden; het zijn dagelijkse problemen in een ziekenhuis. De stress die zij ervaart, voel je als kijker net zo sterk. Ze blijft alles geven, maar ieder mens bereikt eens zijn kookpunt. De film maakt duidelijk hoe stressvol dit beroep is. Ondanks de mooie momenten, zoals een goed gesprek met een patiënt, laat regisseur Petra Biondina Volpe vooral zien hoe zwaar het werk in de zorg kan zijn.

Verpleegkundige Floria. Foto: aangeleverd.