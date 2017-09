Fietser zwaar gewond na valpartij

Aalsmeer – Op zaterdag 9 september om tien over half twee in de nacht heeft een heftig eenzijdig ongeval plaatsgevonden bij de Zwarteweg en Dreef. Een 19-jarige fietser uit Uithoorn is gevallen op de tijdelijke rijplaten, die zijn neergelegd om fietsers vanaf de Zwarteweg richting Hornmeer te leiden tijdens de werkzaamheden aan de rotonde.

De fietser is heel ongelukkig terecht gekomen en is zwaar gewond geraakt in zijn gezicht. De 19-jarige heeft bij een aantal huizen aangebeld en om hulp geroepen. Door sommige inwoners werd gedacht dat er ingebroken werd of dat er een opstootje was en belden de politie.

De jongen werd volledig onder het bloed aangetrofffen. Hij bleek heel veel verwondingen aan zijn gezicht te hebben. Hij is met spoed, na enkele verdovingen gekregen te hebben, naar het AMC ziekenhuis vervoerd waar hij direct naar de operatiekamer is gebracht.

Foto: De tijdelijke rijplaten bij het politiebureau.