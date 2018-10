Fietsen gestolen in Uithoorn

Uithoorn – Op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober is een sneldief actief geweest. Op dinsdag is tussen tien over drie en tien over half vier in de middag een fiets van het merk Popal gestolen vanaf Schans, bij de ingang van winkelcentrum Amstelplein. De fiets is zwart van kleur, een serienummer is niet bekend.

Op woensdag is tussen drie uur en half vier in de middag een fiets ongewild van eigenaar gewisseld. De eigenaar was even boodschappen aan het doen op het Legmeerplein. Ontvreemd is een bronskleurige fiets van het merk Peugeot. Ook hiervan is het serienummer niet bekend.