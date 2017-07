Fietsbrug over de Kromme Mijdrecht weer in gebruik

De Hoef – De fietsbrug (Overzetbrug) over de Kromme Mijdrecht in De Hoef is weer hersteld en in gebruik. Fietsers en voetgangers die heen en weer naar de overkant willen kunnen dat al weer een paar dagen. Half mei werd de Overzetbrug zwaar beschadigd doordat er een vrachtschip tegenaan gevaren was. Net in de tijd dat veel schoolkinderen van de brug gebruik maakten om op school hun examen en toetsen te doen. De gemeente zette toen tijdelijk een pontveer in zodat iedereen toch de rivier kon oversteken. Dat is nu voorbij. De fietsbrug is een belangrijke schakel in de fietsroute van scholieren vanuit Zuid-Holland (Zevenhoven) naar de provincie Utrecht (Mijdrecht/Uithoorn) vice versa. Ook het scheepvaartverkeer kan nu weer door de brug. Die gaat op afstand bediend automatisch open (en weer dicht). Nu maar hopen dat elke schipper zijn roer recht houdt.