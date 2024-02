Festival voor en door vrouwen in Parochiehuis

Aalsmeer – De Vrouwencirkel Aalsmeer en Kudelstaart nodigt alle vrouwen van harte uit voor het Festival van Nieuwe Verbindingen op vrijdag 8 maart van 17.00 tot 21.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Er is van alles te beleven! De toegang is gratis.

Nieuwe verbindingen

Het festival staat in het teken van het vieren van ‘nieuwe verbindingen’, tussen vrouwen onderling, jong en ouder, met verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen. Het programma is heel gevarieerd, met workshops, kraampjes, entertainment en natuurlijk lekkere hapjes. Diverse vrouwelijke ondernemers en entertainers uit de regio laten je graag en met trots kennismaken met hun producten, diensten en talenten. Natuurlijk is er ook muziek en dans. Het wordt een feest van verbinding en volop inspiratie. Voor de eerste vijftig bezoekers is er een goodiebag vol liefde, samengesteld door de aanwezige ondernemers. Het festival vindt plaats op Internationale Vrouwendag en is mede mogelijk dankzij een royale donatie van de Federatieve Vrouwen Raad.

De organisatie is in handen van een aantal enthousiaste vrouwen van de Vrouwencirkel Aalsmeer en Kudelstaart, ondersteund door Rianne Bleeker en Ania Bugala van Participe Amstelland. Rianne: “Dit is echt een prachtig voorbeeld van het samenbrengen van de verschillende talenten van de vrouwen en wat er dan voor moois ontstaat. De één kan dit, de ander dat, en in korte tijd lag er heel mooi plan en ondernamen de vrouwen de acties die nodig zijn om dit festival te realiseren.” Ania vult aan: “Natuurlijk hopen we dat er heel veel vrouwen naar het festival komen. We weten zeker dat er mooie ontmoetingen en verbindingen zullen zijn. Die zijn er trouwens nu ook al volop, tijdens de voorbereidingen, met iedereen met wie we samenwerken. We zijn zo trots dat we dit met elkaar kunnen doen!” Kijk voor meer informatie over het festival op www.participe-amstelland.nu/festival