Felicitaties voor 101-jarige Corrie de Dood

De Ronde Venen – Dinsdag 8 augustus vierde Corrie de Dood uit Mijdrecht voor de 101ste keer haar verjaardag. Zij is daarmee de oudste inwoner van De Ronde Venen. Meer dan genoeg reden voor burgemeester Maarten Divendal om bij de Mijdrechtse langs te gaan en haar van harte te feliciteren met het bereiken van deze respectabele leeftijd. Als cadeau overhandigde hij haar een fraaie schaal met daarop silhouetten van verschillende beeldbepalende gebouwen in de gemeente.

Corrie de Dood heeft haar hele leven in De Ronde Venen gewoond. Eerst op een boerderij aan de Tweede Velddwarsweg in Waverveen waar haar ouders een melkveehouderij hadden. Later met haar man op een boerderij aan de Hoofdweg. Nu woont ze alweer enige tijd in een appartement aan de Zuster den Hertoglaan in Mijdrecht waar ze graag kijkt naar de spelende kinderen in het parkje.

Corrie is de middelste uit een groot gezin van 11 kinderen, 7 jongens en 4 meisjes. Ze kreeg zelf ook 11 kinderen, ook 7 jongens en 4 meisjes. Daarnaast zijn er 15 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen en is nummer 14 op komst. Over aanloop heeft Corrie niet te klagen. Dagelijks komt een van haar kinderen of kleinkinderen wel langs voor een praatje. Op de vraag hoe het haar lukt om zo’n hoge leeftijd te bereiken is het antwoord al jaren hetzelfde: ‘Gewoon blijven ademhalen’.

Foto: Felicitaties voor de 101-jarige Corrie de Dood uit Mijdrecht van burgemeester Maarten Divendal.