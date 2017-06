Feest in Kudelstaart met zondag prutrace

Kudelstaart – Door alle drukte rond het Flower Festival, de verkiezing van de kinderburgemeester, de stoepkrijtwedstrijd en de Junior Pramenrace wordt misschien vergeten dat aanstaande zaterdag 17 juni ook de derde Feestweek Kudelstaart van start gaat. Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 juni organiseert de Feestcommissie Kudelstaart deze week met allerlei leuke en sportieve activiteiten voor alle inwoners. Dit doet zij zeker niet alleen, zo is er voor onder andere RKDES, de Pretpeurders, en Atletiek vereniging Aalsmeer een (grote) rol weggelegd. Daarnaast is er behoorlijke medewerking van onder andere Richard Piller (braderie), Kees Scholte (Keez toernooi) en de heren Mike Multi en Henk van Leeuwen (Mid Summer Sinterklaas). Hieronder in het kort het programma wat voor iedereen wel een gezellige middag of avond biedt.

Zaterdag 17 juni: Feestavond met medewerking van Patrick Willemse in het Dorpshuis

Zondag 18 juni: Prutrace bij RKDES.

Maandag 19 juni: KeezToernooi; een spannende spelavond waarin op zoek gegaan wordt naar het eerste Kudelstaartse Keez Kampioenen Koppel.

Dinsdag 20 juni: MidSummer Sinterklaasavond met medewerking van Mike Multi en Henk van Leeuwen. Aanvang 20.30 uur in het Dorpshuis.

Woensdag 21 juni: Braderie; het jaarlijks terugkerende grootse succesfestijn.

Donderdag 22 juni: Kienavond met prachtige prijzen.

Vrijdag 23 juni: Kudelstaart Kulinair. Heerlijke gerechten van de plaatselijke horeca-ondernemers.

Zaterdag 24 juni: Beachvolleybal, vertrouwd achter het Dorpshuis. Kinder Keez-middag in het dorpshuis.

Zondag 25 juni: Familiedag met onder andere touwtrekken door de Pretpeurders, achter het Dorpshuis. Kidsrun (5 kilometer) door AVA achter het Dorpshuis.

Voor meer informatie of alles nog eens nalezen? Ga naar de facebookpagina van de Feestcommissie of naar de website www.feestweekkudelstaart.nl. Vragen? Mail naar: feestcommissiekudelstaart@gmail.com.