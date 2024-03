Feestje voor 100-jarige Mevrouw van der Sluis – Verheul

Uithoorn – Afgelopen week was er een klein feestje in de kamer van locoburgemeester Ferry Hoekstra. Met slingers voor het raam en lekker gebak, een kadootje en een mooie bos bloemen op tafel. Middelpunt van het feestje op het gemeentehuis was Mevrouw van der Sluis – Verheul. Zij werd op 19 maart 100 jaar. En dat moest natuurlijk gevierd worden! Mevrouw van der Sluis – Verheul kletste gezellig met locoburgemeester Hoekstra over de tijd dat ze met haar gezin naast de Vrouwen-akkerse Brug woonde. Uit het raam kon ze haar man, Bart van der Sluis, aan het werk zien. Hij is 40 jaar brugwachter geweest.

Zingen als de beste

Verder kan Mevrouw van der Sluis – Verheul zingen als de beste! Ze was jarenlang lid van het koor en, zo verklapte haar dochter die was meegekomen, moeder zingt nog steeds in huis en in de auto als ze op stap gaan. Dagjes weg, reizen en vooral nieuwe steden en dorpjes ontdekken, dat was en is nog steeds haar passie. Mevrouw van der Sluis – Verheul geniet daarom nog steeds enorm als haar kinderen haar meenemen voor een dagje uit. De 100-jarige vierde haar verjaardag buiten de deur met alle kinderen en kleinkinderen.