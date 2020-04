Feestje op balkon of terras met geraniums

Amstelland – De zomer wordt een feestje, zeker met zwevende geraniums. Juist als je weinig ruimte op het balkon of terras hebt, bieden hanging baskets uitkomst. Geraniums in hangpotten zijn vanaf eind april weer volop verkrijgbaar, maar je kunt natuurlijk ook zelf een zwevend tuintje maken of ze in hangbakken planten. Vier DIY-ideeën om te genieten van geraniums in de lucht!

Levend schilderij

Heb je een schilderijlijst over? Maak een levend schilderij van geraniums. Plant de geraniums in terracotta potten met voorgeboorde gaatjes in de rand. Daar rijg je het touw doorheen zodat je de potten kunt ophangen. Of gebruik lege conservenblikken (waar je met een spijker gaatjes in tikt). Hang de potten in de schilderijlijst op verschillende hoogtes voor een speels effect. Vervolgens is het plantenschilderij klaar om te plaatsen.

Schommel

Het basisprincipe is eenvoudig. Je zet drie potten met geraniums op een rij en aan de voor- en achterkant verbind je bijvoorbeeld twee bamboestokken met elkaar. Doe dat strak, zodat de potten (met rand) goed vastgeklemd zitten en er niet tussenuit vallen. Aan de (vier) uiteindes van het frame knoop je touw zodat je de ‘geraniumschommel’ kunt ophangen.

Verschillende niveau’s

Voor deze DIY heb je een paar plankjes nodig die je onder elkaar hangt (met touw). In elke plankje zaag je een rond gat waarin je pot met geraniums hangt. Doordat het gat in de plank kleiner is dan de bovenrand van de pot, blijft ie goed hangen. Hang het geheel vervolgens op. Geen zin in boren of zagen? Gebruik dan rieten manden of schalen. Daar rijg je eenvoudig een touw doorheen en zet op elk niveau een of meerdere geraniums.

Opknopen

Beheers je de techniek van macramé? Knoop dan een planthanger waarin je een pot met geranium stopt. Voor extra vrolijk effect hang je er drie op een rij en gebruik je felgekleurd touw.

Bloeigarantie

Om lekker lang te genieten van geraniums zijn er drie eenvoudige tips:

* Geef regelmatig water. Er zijn ook speciale broezen (met een lange steel) voor hanging baskets.

* Geef plantenvoeding. Dat kan bijvoorbeeld door vloeibare voeding aan het gietwater toe te voegen of met langwerkende voedingskegels.

* Verwijder uitgebloeide bloemetjes. Niet alleen een mooier gezicht, maar de geraniums maken dan ook snel nieuwe knoppen aan!

Geraniums zijn vanaf april verkrijgbaar bij onder meer tuincentra en bloemisten. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.facebook.com/mijngeranium.

Foto: Pelargonium for Europe (PfE)