Feestelijke opening OBS Wereldwijs Mijdrecht

Mijdrecht – De eerste dag van een nieuw schooljaar: altijd weer een spannend moment! Op maandag 21 augustus werden de leerlingen en ouders van OBS De Eendracht in Mijdrecht extra vroeg uitgenodigd op het schoolplein om een heel bijzonder moment mee te maken. Tussen alle belangstellenden door rolde een metershoge wereldbol langzaam en statig over het schoolplein. Boven op de wereldbol wandelde een wereldburger, die de bal voorzichtig voortbewoog.

In de laatste weken van het afgelopen schooljaar werd de nieuwe naam van de school bedacht en bekendgemaakt: OBS Wereldwijs. Niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuw onderwijsconcept, IPC. Dit is een basisschool curriculum voor de zaakvakken en een onderwijsconcept waarin thematisch leren centraal staat, naast uiteraard de taal- en rekenvakken.

Aan de leerlingen werd gevraagd om na te denken over hun eigen wereld en wat ze graag zouden wensen om deze wereld een beetje mooier en beter te maken. De bestuurder van de wereldbol las een aantal van die prachtige wensen voor en de leerlingen die ze hadden bedacht werden even extra in het uitbundig schijnende zonnetje gezet.

Tot slot rolde de wereldbol naar het nieuwe naambord en telde het publiek af van tien naar nul. Een prachtig bord met het nieuw ontworpen logo werd onthuld door vier leerlingen van OBS Wereldwijs! Zij droegen al het nieuwe sportshirt dat Wereldwijs vanaf dit schooljaar bij speciale en sportieve momenten zal vertegenwoordigen. Met dank aan Studio Snoek in Vinkeveen, die het prachtige logo voor OBS Wereldwijs heeft ontworpen.

Een mooi begin van schooljaar 2023/2024, waarin ook zal worden gestart met de bouw van het nieuwe Kindcentrum Avonturijn. Hierin zullen de basisscholen RKS Hofland en OBS Wereldwijs met kinderopvang Kind & Co. worden gehuisvest.