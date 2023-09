Feestelijke heropening Prego

Mijdrecht – Zaterdag worden de deuren van modezaak Prego opnieuw geopend. Nieuwe eigenaar Christiaan van Neck maakt een nieuwe start onder dezelfde vertrouwde naam. “Door de sluiting van Prego mode was er in het dorp een winkel met kleding in het midden-hoog segment weggevallen. Dat wil ik nu weer terugbrengen.” Veel is hetzelfde gebleven, want aan een goedlopend concept kun je beter niets veranderen. “Ik wil dat klanten een vertrouwd gevoel krijgen als ze hier binnenkomen.”

De collectie bestaat grotendeels uit dezelfde bekende merken. “Mensen kochten voorheen hun kleding van een bepaald merk en vragen aan mij of ik die ook wil gaan verkopen.” Heren kunnen onder andere terecht voor merken als Vanguard, Dstrezzed, Profuomo en broeken van North84 of Alberto. “We hebben een breed assortiment, van een mooi poloshirt tot een goed pak van Zuitable en Saint Steve. We zijn iets meer gericht op mannen, maar ook voor de vrouwen hebben we een mooi assortiment.” Voor hen is er bijvoorbeeld kleding van de merken Summum, Pom Amsterdam, Rino & Pelle, broeken van Cambio en Para Mi en de complete collectie van Studio Anneloes. Daarbij verkoopt Prego ook schoenen van Blackstone en accessoires voor een complete look. Er is een goede mix van comfortabel casual en zakelijk sjiek.

Modeshow

Christiaan woont in Mijdrecht en werkt al dertig jaar in de modewereld. Hij importeerde dameskleding en schoenen uit Europa en verkocht dat aan detaillisten. “Toen kwam dit op mijn pad. De vorige huurders hebben hier tien jaar gezeten, voordat ze met pensioen gingen en eind december het licht uitgedaan hebben. Daarna heeft het pand lang leeggestaan, want de eigenaar zocht iemand die een toegevoegde waarde kon bieden voor het pand en het dorp. Het is een goed onderhouden monumentaal pand en het staat op de beste locatie van Mijdrecht.”

Alsjeblieft

Christiaan besloot de naam te behouden. “Het is een leuke naam. Prego betekent alsjeblieft in het Italiaans. De naam staat goed op het pand.” Zaterdag doet Prego ook mee met de gezellige modeshow voor de deur. Modellen zullen de nieuwe najaarscollectie laten zien, die meteen in de winkel aangeschaft kan worden. Christiaan van Neck nodigt iedereen uit om langs te komen. In het midden van de winkel staat een grote tafel waar klanten een goede kop koffie kunnen drinken. “Zaterdag hebben we wat lekkers bij de koffie en vanaf vier uur is er een aangeklede borrel om de heropening officieel te vieren.”