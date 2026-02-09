Feestelijke diploma-uitreiking Sta Sterk training

De Ronde Venen – Vanaf oktober tot en met januari kwamen kinderen uit groep 5 tot en met 8 van basisscholen uit gemeente De Ronde Venen bij elkaar om deel te nemen aan de Sta Sterk training op Jenaplan Basisschool Vlinderbos die ruimte beschikbaar stelde. De feestelijke diploma-uitreiking vond plaats in het Vlinderbostheater en werd afgesloten in het bijzijn van ouders, broers en zusjes, opa’s en oma’s.

Oefeningen en spelvormen

De kinderen lieten samen met de trainers van Stichting Samen Sterk voor Kinderen verschillende oefeningen en spelvormen uit de training zien aan de gasten. Dit brachten zij in de vorm van een quiz over weerbaarheid, waaraan de gasten actief mee konden doen. Sterk staan, opkomen voor jezelf door het geven van je eigen mening of zeggen waar je last van hebt en positief denken kwamen aan bod. De gasten werden voor verschillende opdrachten uit het publiek gehaald en mochten actief meedoen, oplossingen bedenken en uitproberen.

In het zonnetje

“Het vieren van de groei die de kinderen zelf en met elkaar hebben doorgemaakt, is belangrijk. Net als elk kind in het zonnetje zetten. Dat draagt, zeker te midden van een groep mensen die belangrijk voor hen zijn, bij aan het verankeren van de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt”, aldus trainer Mirelle Valentijn.

Toen was het tijd voor het officiële gedeelte. De kinderen werden op het podium individueel toegesproken door de trainer. Een voor een mochten zij het diploma in ontvangst nemen. Als aandenken aan de training kregen zij een Sta Sterk sleutelhanger cadeau.

Enthousiaste groep

Mirelle Valentijn kijkt samen met haar co-trainers Bram, Sien, Mascha en Roos terug op een geslaagde training en deze diploma-uitreiking: “Wat een enthousiaste groep kinderen om mee te werken. Als je samen met anderen mag ontdekken hoe kunt omgaan met lastige situaties schept dat een bijzondere band.”

Komend voorjaar starten er diverse trainingen voor diverse leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen doorlopend worden aangemeld voor de trainingen, die worden georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kijk voor meer informatie op: https://www.servicepuntderondevenen.nl/regeling/trainingen-voor-kinderen.

Foto: aangeleverd.