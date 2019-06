Feestelijke afsluiting ‘Ik Toon’ maand

Aalsmeer – De hele maand presenteerde jong en oud zich met kunst en cultuur. Workshops, talentenavonden, optredens van muziekverenigingen: Aalsmeer stond in juni in het teken van kunst voor iedereen. De Ik Toon maand wordt aanstaande zaterdag 29 juni feestelijk afgesloten in De Oude Veiling.

De afgelopen maand heeft Aalsmeer niet stilgestaan op cultureel vlak. Tal van activiteiten werden er georganiseerd. Zo konden kinderen bij Cultuurpunt Aalsmeer iedere woensdagmiddag een beeldende workshop volgen, vond er een zeer succesvolle talentenavond voor jongeren plaats en is er afgelopen vrijdag een spetterend festival neergezet voor en door jongeren door onder andere het optreden van rapper Snelle in N201. Daarnaast is er de hele maand kunst geëxposeerd in de winkeletalages in het centrum voor de expositie Amazing Amateurs in de etalage.

Workshops, muziek en lezingen

Om de maand in sfeer af te sluiten organiseren de partners uit De Oude Veiling op 29 juni een gezamenlijk event, de zogenoemde ‘Ik Toon Slotmanifestatie’. Van 12.00 tot 17.00 uur is er in alle ruimtes is iets te doen. Zo kan meegedaan worden aan workshops muziek, stop-motion en 3D printen bij Cultuurpunt Aalsmeer. Of leren, maken, ontdekken en uitvinden in de Maakplaats van de Bibliotheek. In de kleine zaal worden diverse lezingen gegeven door Aalsmeerse kunstliefhebbers en in de grote zaal zijn optredens van Popkoor Sonority, Vrouwen Ensemble Davanti, Smartlappenkoor Denk aan de Buren, Muziekvereniging Flora, Orde der Dwazen, Dansschool Robert Bogaart en Muziekgroep OTT.

Amazing Amateurs in etalages

Aan het eind van de middag is daar ook de uitslag van de expositie Amazing Amateurs in de etalage, gevolgd door een gezellige borrel. Kortom: genoeg te doen voor jong en oud.