Feestcomité De Kwakel Jubilarissen

De Kwakel – Het Feestcomité De Kwakel bestaat uit een grote groep, maar vooral ‘trouwe’ groep vrijwilligers en dat levert elk jaar wel 1 of meerdere jubilarissen op. Dit jaar waren er zelfs vier jubilarissen die na de kinderoptocht in het zonnetje werden gezet.

Piet van Kessel

Piet van Kessel is in 1974 lid geworden – en is dus al een halve eeuw lid van het Feestcomité – en is mede-oprichter van het Polderfeest, dat dit jaar voor de 47e keer werd gevierd. De vaste stek van Piet was en is achter de tap. Waarschijnlijk dat menig Kwakelaar niet beter weet dat Piet met het Polderfeest de biertjes tapt. Maar ook voor andere klussen staat Piet altijd voor het comité klaar.

Wim Börger

Wim is inmiddels alweer 40 jaar lid van het Feestcomité en heeft een groot deel van deze tijd ook in het bestuur gezeten. Hij doet veel taken op de achtergrond, waar hij bijvoorbeeld op het gebied van de vergunningen en taakverdeling altijd alles strak hebt geregeld. Waar binnen het Feestcomité iedereen soms druk bezig is met het regelen van alle uitvoerende taken, is Wim altijd diegene geweest die meer aan de lange termijn zaken denk. Wim was ooit degene die geopperd heeft om de kinderoptocht op zondag te doen, in plaats van dinsdag, zodat er wellicht meer publiek zou zijn voor de kinderen. Dat dit gewerkt heeft was zondag met de kinderoptocht wel te zien; wat een publiek stond er langs de kant. Wim is van alle markten thuis; bij de organisatie van de optocht, als verkeersregelaar, en voor nog heel veel andere taken binnen het comité.

Jan de Groot

Jan zit alweer een kwart eeuw bij het Feestcomité. En, net als Piet, een vast gezicht achter de tap. Daarnaast zie je Jan natuurlijk altijd als bezemfiets bij de Polderloop, waar hij achter de laatste lopers aanfietst, maar ook als verkeersregelaar bij de kinderoptocht en de grote optocht. Jan staat ook altijd klaar voor allerlei klusjes die gedaan moeten worden.

Albert Blommestijn

Albert, de voorzitter van het comité, is de kersverse ridder van het Feestcomité. Van de burgemeester heeft hij afgelopen Polderfeest een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn inzet voor het Feestcomité en zijn andere activiteiten. Maar met zijn 40-jarige jubileum hoorde hij afgelopen zondag natuurlijk ook thuis in het rijtje van de jubilarissen.

Het Feestcomité kent zijn eigen onderscheidingen. Met 25 jaar krijgen de leden het exclusieve Feestcomité-speldje dat met een 40-jarig jubileum wordt aangevuld met een briljantje. Deze werden aan de jubilarissen uitgereikt en uiteraard werden ook de partners bedankt met een mooi boeket bloemen, want ook zij hebben de afgelopen jaren veel voor het comité betekent en meegeholpen met alle mooie evenementen.

Foto is aangeleverd.