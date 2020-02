Feestavond SPIE met bekendmaking thema’s

Aalsmeer – De jaarlijkse feestavond van de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) vindt op vrijdag 6 maart aanstaande plaats. De avond zal onder andere in het teken staan van de afgelopen Pramenrace. Onder het genot van een drankje en muziek door Kees Markman kunnen herinneringen aan de afgelopen Pramenrace opgehaald worden en misschien al nieuwe plannen gemaakt worden voor de race van 2020.

Uiteraard wordt deze avond het nieuwe thema voor de Pramenrace bekend gemaakt. Ook het thema van de Juniorrace wordt deze avond onthuld.

De Juniorrace wordt gehouden op zaterdag 20 juni. De Pramenrace vindt plaats op zaterdag 12 september. Als je nog niet via het roddelcircuit, de wandelgangen of via een ander lek gehoord hebt wat de nieuwe thema’s zijn, kom dan naar de feestavond in The Beach aan de Oosteinderweg 247a op vrijdag 6 maart vanaf 20.00 uur.

Mocht je verhinderd zijn, maar ben je toch nieuwsgierig naar het thema, kijk dan vanaf 7 maart op de website: www.pramenrace.nl