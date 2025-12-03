Feest mee met Doctorandus P en Erik van Muiswinkel

Abcoude – “Hulde voor de dichtkunst van de doctorandus en hulde voor de cabaretier”, schreef Joris Henquet onlangs in De Volkskrant over het tweede doctorandus P-programma van Erik van Muiswinkel. ‘The Party’ is nog verrassender en feestelijker dan de eerste hommage. In de schatkamers van De Doctorandus, want er is er maar één, liggen immers nog tientallen minder bekende liederen, lichte gedichten en bijzondere verhalen opgeslagen. Zo is er het Botanisch twistgesprek, waarin tientallen planten- en bloemennamen zijn verwerkt. Een ander hoogtepunt is het lied ‘Een goed gesprek’, waarin twee verkopers hun verkooppraatjes over tijdschriften en huidcrèmes dwars door elkaar heen zingen.

De jonge pianist Guus van Marwijk, die een achterkleinzoon van drs. P geweest had kunnen zijn, begeleidt Erik in zijn missie de unieke muziek van taaltovenaar Heinz Polzer naar de nieuwe generatie te brengen. Exotische reizen, carnaval, erotiek en drama, alles in virtuoze rijmen gevat: Trojka hier, trojka daar, riemen vast, genieten maar. Theater Piet Mondriaan, zaterdag 13 december, aanvang: 20.15 uur. Kaarten via: www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Feest mee met drs. P en Erik van Muiswinkel. Foto: aangeleverd.