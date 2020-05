Feest: Weer hockeyen bij Qui Vive

De Kwakel – Eindelijk, na heel wat weken niet op het veld te hebben gestaan, mocht er afgelopen woensdag eindelijk weer gehockeyd worden. Nadat in de afgelopen periode de nodige voorbereidingen waren getroffen, konden de kinderen vanaf woensdag 6 mei weer richting Qui Vive komen.

De jongste jeugd mocht als eerste van start. Vele stralende, enthousiaste kinderen werden door hun ouders afgezet op de speciaal ingerichte ‘Kiss & Ride’ plek op het parkeerterrein of bij de tijdelijke fietsingang aan de Noordammerweg. Ouders konden helaas het terrein van Qui Vive nog niet op, maar de trainers en vrijwilligers stonden klaar om de kinderen op te vangen om ze vervolgens naar het veld te brengen.

De jeugd tot en met 12 jaar mag weer voluit trainen, deze teams hoeven op het veld geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Tegenover een aantal trainers moeten zij dat wel, maar gelukkig heeft Qui Vive ook een groep trainers uit de D leeftijd (tot 12 jaar). Zij mogen nog wel bij de jongste jeugdteams in de buurt komen, zodat de kinderen toch geholpen kunnen worden.

Hockeytraining voor jongste jeugd.

Gelukkig mag ook de ABC jeugd weer sporten. Voor deze oudere jeugd (van 13 tot en met 18 jaar) gelden uiteraard andere maatregelen, want die zijn immers wel gebonden aan de anderhalve meter afstand. Hockeyen op afstand is lastig, maar voor deze leeftijdscategorieën zijn er allerlei trainingsvormen bedacht zodat zij ook lekker kunnen hockeyen, al is het uiteraard wel anders dan dat ze gewend zijn.

Ook zijn er op het sportcomplex van Qui Vive diverse (hygiëne)maatregelen genomen. Zo is het clubhuis gesloten, is er een aangepaste (loop)route, speelt ieder team op een eigen veld, is er een ‘coronacoördinator’ aanwezig die alles in de gaten houdt en helpt waar dat nodig is en worden trainingsmaterialen en ballen ontsmet (en alleen met de hand aangeraakt door de trainer).

Om alle (jeugd)leden goed te informeren en instrueren hebben alle leden een filmpje toegestuurd gekregen waarin de tijdelijke regels door Bert Vreeken worden uitgelegd, met hulp van enkele jeugdleden.

Het weer hielp woensdag lekker mee en het was super om al die blije kinderen eindelijk weer op Qui Vive te zien hockeyen. Na een lange tijd kon er weer vol enthousiasme achter ballen aangerend worden en dat was heerlijk, aldus de jeugdleden. Ook ervaren hoe leuk hockey is? Stuur voor informatie een mailtje naar proefles@quivive.nl. Dan kan er een afspraak gemaakt worden om proeflessen te komen volgen.