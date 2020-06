Fantastisch afscheid voor groepen 8 De Zuidooster

Aalsmeer – Helaas kon door corona het kamp van de groepen 8 van obs De Zuidooster niet doorgaan. Gelukkig hebben de leerkrachten alles op alles gezet om toch een aantal fantastische dagen te organiseren. Zo gingen de leerlingen naar Funmania, Zeilschool Aalsmeer en de Waterlelie. Super geregeld!

Voor groep 8c is er door een aantal hele enthousiaste ouders toch ook nog een kamp georganiseerd: ‘de n8 van 8’. In het Amsterdamse bos werd van alles voor ze geregeld. Zo was er een gps speurtocht, waren er leuke spellen en ook een echte disco mocht niet ontbreken!

Bij de scouting in Amstelveen werd overnacht. Het ontbijt werd gesponsord door de Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg. De kinderen hebben echt te gekke dagen gehad, een afscheid van de basisschool om nooit te vergeten!

Sylvia, Serina, Marcel en Britt; namens alle andere ouders en natuurlijk de kinderen: Hartelijk bedankt!