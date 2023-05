Fancy Fair: “Wat we verkopen, verkopen we”

Amstelveen – Langzaam druppelen de mensen binnen bij Dagbesteding Groenelaan van Amstelring. Iedereen pakt zijn eigen werkstuk en gaat aan de slag. Ondertussen wordt er gezellig gekletst en geniet men van koffie met een koekje. “Ik maak schilderijtjes voor de verkoop”, vertelt de enige man aan tafel. Zorgvuldig kleurt hij de doeken in die voor hem liggen. Een dame komt aangelopen met een tasje vol glinsterende sieraden, ook die zijn bedoeld voor de verkoop. De Fancy Fair die gepland staat op 21 juni bij Dagbesteding Groenelaan wordt serieus aangepakt door de bezoekers, stuk voor stuk mensen op leeftijd met beperkingen of, zoals ze het zelf liever noemen, uitdagingen.

Veel mooie spullen

Het idee voor de Fancy Fair kwam van Adriana Kroon. “In oktober word ik 89”, vertelt ze. “Ik merk dat ik ouder word en achteruitga. Ik ben altijd een nette huisvrouw geweest. Daardoor heb ik heel veel mooie spullen die altijd goed onderhouden zijn. Ik wil niet dat die straks allemaal in een container belanden als ik er niet meer ben. Omdat ik het hier zo fijn heb, wil ik nu alvast wat spulletjes aan de dagbesteding schenken”, vertelt ze trots. Zo ontstond het idee voor de Fancy Fair. Thuis heeft mevrouw Kroon al tassen met mooie kleding klaarstaan. Ook heeft ze de afgelopen weken hard gewerkt aan het maken van kaarten. “Ik heb er al een stuk of 40”, vertelt ze. “Ik ben zo dankbaar dat ik hier mag komen. De dokter raadde me aan om hier naartoe te gaan. Ik twijfelde of het iets voor mij zou zijn. Hij had gelijk, toen ik hier kwam, viel alle last van me af. Alle mensen zijn ontzettend aardig en we worden heerlijk in de watten gelegd. Ik help zelf ook graag anderen, waar ik kan. Ik maak praatjes met mensen en help, indien mogelijk, ook met het opscheppen van het eten.”

Juiste plek

Mevrouw Kroon vindt het organiseren van de door haar bedachte Fancy Fair ook een beetje spannend nu het dichterbij komt. “Als je nooit iets durft, kom je ook nergens”, zegt ze moedig. “We zien wel hoe het zal gaan. Wat we verkopen, verkopen we. Het stelt me gerust dat we een afspraak hebben kunnen maken met het winkeltje van het naastgelegen verpleeghuis. Alles wat we overhouden, kunnen we daar naartoe brengen. Dus of het nu verkocht wordt of niet, uiteindelijk komt alles op de juiste plek terecht.”

Nieuwe rolstoel

De opbrengst van de Fancy Fair gaat naar een nieuwe rolstoel voor algemeen gebruik bij Dagbesteding Groenelaan. Met een goede rolstoel kunnen meer mensen meegaan wandelen. Ook is een rolstoel handig tijdens uitjes met de bus. Iedereen is van harte welkom bij de Fancy Fair op woensdag 21 juni van 12.00 tot 17.00 uur bij Dagbesteding Groenelaan. Adres: De Helpende Hand 9 in Amstelveen.

Foto: Adriana Kroon opperde het idee om een Fancy Fair te houden.