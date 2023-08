‘Familie de Scheg’ in de maak voor Zijdelwaard

Uithoorn – Het is alweer enige tijd geleden dat de wijk Zijdelwaard met meerderheid van stemmen koos voor de ‘Familie De Scheg’ als wijkkunstwerk. Naar verwachting wordt het deze herfst geplaatst naast sporthal De Scheg. Ontwerpstudio ProArtsDesign die het kunstwerk bedacht, geeft een kijkje achter de schermen. Hoe maak je zo’n kunstwerk?

Edith Gruson van ProArtsDesign geeft toe: “Ja, van schetsontwerp tot kunstwerk duurt een tijdje. We zeggen altijd maar: kunstwerken groeien niet vanzelf aan de bomen. We waren heel blij toen we na de presentatie in MFA De Scheg door de buurtbewoners werden uitgekozen. ‘Familie De Scheg’ is dus welkom! Daarna zijn we hard aan de slag gegaan.

Eerst met een locatieonderzoek. We kijken dan naar de grondsoort bij De Scheg, de windbelasting, zichtlijnen en kleurcontrasten met de omgeving. Toen is er een definitief ontwerp gemaakt met alle materiaalkeuzes en bewerking. En een goed kunstwerk maken, dat doen we niet alleen. We hebben Kunstwacht ingeschakeld, zij geven professioneel advies over kunst in gemeentes. De Schegjes zijn allemaal losse figuren, met armen en benen en hoofden. Dat moet goed in elkaar steken. Kunstwacht heeft de hele constructie van hout en staal doorgerekend en gecertificeerd.

Ware grootte

Ook met de constructeur die de beelden maakt, kijken we nog eens goed naar de degelijkheid en veiligheid. We hebben een proeffiguur op ware grootte gemaakt om te zien of alles werkt. En natuurlijk moet je op de lange levertijden van staal en hout gaan wachten dat je daarna meerdere bewerkingen geeft. We hebben daarbij de pech dat een van onze leveranciers met bewerkingsmachines, werkte in de Keilewerf in Rotterdam, de creatieve werkplaats die laatst volledig is afgebrand. Dat was even schakelen, maar het komt goed.

En als alle figuren straks klaar zijn, moeten ze nog op transport naar Uithoorn. Dan moeten we het zo uitkienen dat het onder tramleidingen en viaducten door kan. De hoofdfiguur, Grote Scheg, is best een flinke vent namelijk met zijn drie en halve meter lengte. De plaatsing gebeurt weer door de experts van Kunstwacht. Die weten precies hoe ze het moeten vastzetten in de grond. We zijn zo benieuwd! Voor ons is het inmiddels echt familie geworden, we zijn gewoon een beetje van ze gaan houden. Dat proeffiguur staat bij ons en als je er dan naast staat, heeft hij echt een eigen karaktertje. Lekker eigenwijs, ik hou ervan.” Binnenkort komt er een bouwbord naast De Scheg met meer informatie. ‘Familie De Scheg’ zelf wordt deze herfst geplaatst, natuurlijk in bijzijn van omwonenden.

Fotobijschrift: De leden van ‘Familie De Scheg’, die straks bij MFA De Scheg komen te staan.