Extra cursus vrij tekenen en schilderen bij Werkschuit

Aalsmeer – Wegens succes geeft de Werkschuit een extra cursus vrij tekenen en schilderen. De cursus start op dinsdag 18 februari, bestaat uit zes lessen en is van 19.30 tot 22.00 uur. De lessen worden gegeven door Miranda Draijer. Bij Miranda leren de cursisten een eigen meesterwerk maken. Tijdens de les is er individuele begeleiding.

De cursus is zowel voor beginners als gevorderden. Een stilleven, zelfportret of landschap kunnen uitgangspunten voor het schilderij of de tekening zijn. Ook is mogelijkheid om vanuit eigen interesse een onderwerp te bepalen.

Neem voor inlichtingen of aanmelding contact op met Anja van Leeuwen: 06-40384069 of Margot Tepas: 06-12459347. Meer informatie over het gehele cursusaanbod van het creatief centrum aan de Oosteinderweg is te vinden op de website: www.werkschuit-aalsmeer.nl