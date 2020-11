Extra bezoekdag Grote Huis van Sinterklaas

Aalsmeer – De bezoekdagen aan het Grote Huis van Sinterklaas op zaterdag 21 en zondag 22 november waren in rap tempo volgeboekt. De organisatie is in overleg gegaan met de gemeente om te kijken of er mogelijkheden waren om nog een extra dag het Grote Huis open te stellen.

Goed nieuws: Ook op zondag 29 november heten Sinterklaas en alle Pieten kinderen welkom in hun tijdelijke, maar heel gerieflijke onderkomen in het Raadhuis van Aalsmeer. Het Grote Huis van Sinterklaas gaat open van 10.00 tot 16.00 uur en kaarten reserveren voor een tijdslot van een half uur kan via https://sinterklaas.eventgoose.com. Let op: Vanaf 17.00 uur vandaag, woensdag 18 november, is de reserveringswebsite geopend. “Zorg ervoor dat je klaar zit, want helaas geldt ook deze keer, vol is echt vol”, aldus Sinterklaas in Aalsmeer.

Verlicht

Tip: Tot en met 5 december is het Grote Huis van Sinterklaas dagelijks prachtig verlicht tussen 18.00 en 21.30 uur. Een kijkje gaan nemen is een aanrader! Foto: www.kicksfotos.nl