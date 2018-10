Expositie wandkleden en iconen in Voor Elkaer

Kudelstaart – Vrijdag 5 oktober is onder grote belangstelling de expositie ‘Wandkleden en Iconen’ geopend in wijkpunt Voor Elkaer aan het Nobelhof 1. De wandkleden en iconen zijn gemaakt van kazuifels (priesterkleden), die gedragen zijn tijdens diensten in de R.K. Kerk Sint Jan Geboorte in Kudelstaart.

De doeken zijn gemaakt door de handwerkgroep van de kerk van Kudelstaart, bestaande uit zes dames. Zij zouden het fijn vinden als inwoners de wandkleden en iconen komen bekijken.

Wijkpunt Voor Elkaer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Belangstellenden zijn van harte welkom.