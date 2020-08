Expositie ‘Vrolijk uit de verf’ in Zorgcentrum

Aalsmeer – ‘Vrolijk uit de verf’ is de titel van de tentoonstelling van de Maaandagschilders, die vanaf heden tot 31 oktober te zien is in Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.

De Maaandagschilders schilderen van september tot begin mei in een mooie ruimte in De Kloosterhof. Door het coronavirus kwam daar dit jaar een vroegtijdig einde aan, maar gelukkig is er genoeg moois gemaakt om de gang in het zorgcentrum mee op te fleuren.

Een kijkje gaan nemen is mogelijk en wordt gewaardeerd door de Maaandagschilders, echter wel eerst even melden bij de receptie.

De Maaandagschilders hebben nog plaats voor enkele nieuwe leden. Er wordt vrij getekend en geschilderd zonder begeleiding. Bel voor informatie of aanmelding: 06-22887908 of 06-17453026.