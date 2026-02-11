Expositie Saskia Koster bij gezondheidscentrum Croonstadt

Mijdrecht – Voor Saskia was dingen maken altijd al een vanzelfsprekend onderdeel van het leven, maar schilderen stond lange tijd niet op de voorgrond. Toch was de invloed er wel: een moeder die urenlang gebogen zat boven haar schetsboek en een oudtante die vanuit Amerika verfijnde tekeningen van haar omgeving opstuurde. Onbewust werd er gekeken, opgeslagen en meegenomen. Die lijn werd voor het eerste zichtbaar toen Saskia de geboortekaartjes van haar dochters tekende. Geïnspireerd door wat ze van thuis had meegekregen, volgden schriftelijke tekenlessen en enkele workshops acrylverven. Maar pas tijdens de coronaperiode viel alles samen.

De wereld stond stil, de agenda raakte leeg en aan de keukentafel ontstond ruimte om te experimenteren. Waterverf en fineliner vonden elkaar, en daarmee ook Saskia’s eigen beeldtaal. Haar huidige aquarellen kenmerken zich door een uitgesproken kleurgebruik en een liefde voor detail. Portretten spelen een belangrijke rol, vaak geïnspireerd door haar dochters. Maar ook dieren nemen een prominente plaats in. Vlinders, vogels en andere dieren kijken de toeschouwer recht aan, met ogen die soms bijna menselijk aandoen. Realisme is geen doel op zich. Kleur mag worden overdreven en vormen licht worden vervormd, zolang het karakter maar blijft.

In deze expositie, die duurt tot eind april komen kwetsbaarheid en kracht samen. De transparantie van aquarel contrasteert met lijnen van inkt. Wat blijft hangen, is de blik: indringend, nieuwsgierig en soms confronterend. Locatie: Croonstadtlaan 1-3, Mijdrecht.

Op de foto: Expositie van Saskia Koster bij gezondheidscentrum Croonstadt in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.