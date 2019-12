Expositie Rembrandt van het Zorgcentrum

Aalsmeer – ‘Ouder worden is niet voor watjes.’ Het is een ooit gehoorde opmerking van een huisarts. Op mevrouw Fase – inwoonster van Zorgcentrum Aelsmeer – zijn de artsen en verplegend personeel maar wat trots hoe deze 98 jarige in het leven staat. “Voor ons is zij een voorbeeld voor andere mensen van haar leeftijd.” Mevrouw Fase weet nog veel plezier uit haar bestaan te halen en daar is kunstenaar Engelien van der Weijden mede debet aan. Want zij heeft mevrouw Fase zover gekregen – die in haar leven nog nooit getekend of geschilderd heeft – dat zij het potlood en het penseel ter hand is gaan nemen.

“Gewoon proberen, iedereen kan tekenen en schilderen”, is haar mening. “Je moet gewoon beginnen en durven.” Met de aanwijzingen van Engelien komt haar leerling heel ver. “Ik verbaas mij er soms zelf ook wel over dat ik een gedachte of een idee zo weet te verbeelden.”

Samen koffie drinken

Iedere week drinken de beide dames gezellig een kop koffie. Vervolgens worden de schilderspullen gepakt om snel aan de slag te kunnen, want samen schilderen geeft energie. Voor mevrouw Fase blijft het niet bij dit ene uurtje, want zij is zo in de ban geraakt van deze creativiteit dat zij inmiddels al een heel oeuvre bij elkaar geschilderd heeft. Van haar medebewoners kreeg zij verleden jaar tijdens haar expositie de geuzennaam: De Rembrandt van het Zorgcentrum. De reacties waren zo lovend dat mevrouw Fase het dit jaar ‘hoger op’ zoekt. Vanaf deze week tot eind januari 2020 is haar werk te bekijken in wijkcentrum Voor Elkaer bij wooncomplex Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart.

Inspireren

Engelien heeft voor een mooie inrichting gezorgd en de bezoekers aan Voor Elkaer kijken hun ogen uit. Juist al die verschillende stijlen worden zeer gewaardeerd, zo valt er ook genoeg te becommentariëren en ontstaan er leuke discussies – al dan niet bij en kopje koffie/thee of glas wijn – wie wat het mooiste werk vindt. Engelien en mevrouw Fase hopen dat er heel veel mensen naar de tentoonstelling komen kijken en dat zij dan zo worden geïnspireerd dat ook zij aan het schilderen gaan. Want wie schildert, haalt een nieuwe wereld binnen, een wereld waar het goed toeven is en waar de tijd op een plezierige wijze voorbij gaat. Kijk voor meer info op www.engelienvanderweijden.nl

Janna van Zon