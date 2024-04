Expositie met live demonstraties

Mijdrecht – In de galerie van kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen, in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht, zal van 4 tot en met 27 april een expositie zijn ingericht met schilderijen van Lidy Tijssen en beelden van Jenny Zonneveld. De expositie kan worden bezocht op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen van 12.00 tot 16.00 uur. Tijdens de openingsuren zullen beide kunstenaars demonstraties van hun werk geven en eventuele vragen beantwoorden.

Abstract

Lidy Tijssen maakt abstracte schilderijen, waarin zij naast verf ook mate-rialen als zand, hout, steen en kunststof verwerkt. Speciaal voor deze expositie is zij ook gaan experimenteren met nieuwe, verrassende materialen, die een bijzondere toevoeging vormen en een extra dimensie en fysieke uitdrukking aan het werk geven. Voor Lidy is schilderen niet slechts een passie, maar een levensbehoefte. Zij zegt hierover: “Met een leeg doek voor mij concentreer ik mij op een bepaalde vorm, een voorwerp of gedachte, die ik probeer te visualiseren. Met mijn fantasie en emotie ga ik op zoek naar de ziel van het te creëren werk.” Lidy Tijssen schildert al meer dan twintig jaar en heeft haar vaardigheden opgedaan bij Atelier de Kromme Mijdrecht en Marijke Zwart. Zij geeft zelf al twaalf jaar les in abstract schilderen bij Stichting de Paraplu in Wilnis. In de expositie zal zij ook een ‘cadeauhoekje’ inrichten met kleine, kleurrijke schilderijtjes.

Beelden

Jenny Zonneveld is beeldhouwer. In deze expositie is nieuw werk van haar te zien, gemaakt van uiteen-lopende materialen, zoals steen, brons en hout, in verschillende combinaties van natuurlijke kleuren. Jenny is zo’n tien jaar geleden met beeldhouwen begonnen. Als hobby, om te ontspannen van haar intensieve ‘werk met woorden’, als vertaler en copywriter. Zij heeft diverse beeldhouwcursussen gevolgd en heeft veel kennis en vaardigheid opgedaan bij een tweeweekse marmerworkshop in de Toscaanse stad Carrara. Jenny beeldhouwt thuis en bij een atelier in Den Haag. Bij de demonstraties, tijdens de expositie, geeft zij graag uitleg over materialen en werkwijze.

Voor meer informatie over de expositie en KunstRondeVenen verwijzen wij naar www.kunstrondevenen.nl en de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.