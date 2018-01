Expositie leerlingen Dirk Annokkee

Amstelveen – In het weekend van 6 en 7 januari is weer de jaarlijkse tentoonstelling van de leerlingen van Dirk Annokkee in Ateliers 2005 in de Van Weerden Poelmanlaan te Amstelveen.

De leerlingen, waarvan velen uit Aalsmeer, hebben onder de ervaren leiding van Dirk Annokkee weer bijzondere werken gemaakt. De lessen zijn individueel, dus eenieder werkt op eigen niveau, waarbij plezier voorop staat.

De onderwerpen zijn heel divers: portret, landschap, abstract, dieren, bloemen en stillevens. Geschilderd met forse verfstreken of juist heel precies.

De opening is zaterdag om 16.00 uur door de voormalig stadsdichter van Amstelveen, Koos Hagen. Iedereen is welkom op deze gezellige tentoonstelling. Er zijn koffie, snert en drankjes aan de bar verkrijgbaar.

De tentoonstelling bezoeken kan op zaterdag 6 en zondag 7 januari, beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur.