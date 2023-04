Expositie Henk Veen in Ziekenhuis Amstelland

Amstelveen – Kunstenaar Henk Veen exposeert in Ziekenhuis Amstelland voor een periode van drie maanden (tot eind juni) een unieke collectie duo schilderijen. Van bekende Nederlanders en internationaal bekende buitenlanders tot kunstenaars en giclées met foto’s. Nooit heeft de kunstenaar de gelegenheid gehad om deze gehele series te kunnen laten zien.

“Deze schilderijen zijn zo bijzonder dat ze echt gezien moeten worden door iedereen. Zo genoten om met bijzondere mensen en andere kunstenaars deze collectie te mogen tonen, geweldig! Wie krijgt nou allemaal bekende mensen zover om met mij te schilderen. Daarom houd ik zo van mijn werk”, vertelt de kunstenaar. Bekende klinkende namen, zoals Wouter Hamel, Donna Dorona, Nicolette van Dam, Oleta Adams, Matt Bianco en Terry Calier. Ook duo-schilderijen met kunstenaars Leopold en Rob Opentij, waarbij door hun samenwerking met contrasterende stijlen unieke schilderijen zijn ontstaan.

In totaal hangen zo’n 23 kunstwerken van Veen in gang B op de begane grond van het ziekenhuis. Conny van den Oever verzorgt er, samen met de kunstcommissie, de exposities: “Het hele jaar door wordt er geëxposeerd. Om de drie maanden een nieuwe kunstenaar. Mooi dat kunstenaar Henk Veen bij ons is komen exposeren, want zijn werk maakt zichtbaar wat los bij onze patiënten, maar ook ons personeel. Het is vrolijk en uitgesproken werk, ook ik word er helemaal blij van.”

Locatie: Laan van de Helende Meesters 8 in Amstelveen.