Expositie Hedy Jagtman in De Lindeboom

Mijdrecht – Kunstenares Hedy Jagtman presenteert van 4 tot en met 20 december haar veelzijdige werk in Galerie Kunst Ronde Venen, gevestigd in Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Hedy Jagtman is al haar hele leven creatief actief. Tijdens deze tentoonstelling laat zij een breed scala aan haar passies zien: van beelden en schilderijen tot collages en textiele kunst. “Ik haal uit de steen wat er al in verborgen zit”, vertelt Hedy over haar beeldhouwwerk. Ze werkt met speksteen, albast, serpentijn en recent ook Carraramarmer. Het beeldhouwen begon rond 2000, maar sinds 2014 is het een belangrijk onderdeel van haar artistieke leven. Ze volgde lessen bij diverse kunstenaars en werkt tegenwoordig vooral in haar eigen atelier en tuin.

Liefde voor collages

Naast beeldhouwwerk toont Hedy schilderijen waarin zij experimenteert met materialen zoals pastelkrijt, acrylverf, bijenwas en natuurlijke elementen, waaronder het Ginkgoblad. Haar liefde voor collages – ‘schilderen met papier’ – ontstond in 1998 en is na een korte pauze weer helemaal terug. Ook geeft zij workshops in deze techniek.

Een andere verrassende discipline is haar werk met naald en draad. Wat begon met borduren bij haar oma, groeide uit tot kunstwerken met transparante stoffen, linnen en katoen, vaak geverfd met natuurlijke producten.

Meer informatie: www.hedyjagtman.nl of via de Facebookpagina Beelden-en-meer.

Op de foto: Werk van Hedy Jagtman. Foto: aangeleverd.