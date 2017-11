Expositie Fotokring Uithoorn: ‘eyecatcher’

Uithoorn – Het is inmiddels een traditie geworden. In het najaar exposeert de Fotokring Uithoorn enkele weken lang met 36 foto’s in het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk. Van 7-30 november bent u onder openingstijden van harte welkom om de tentoonstelling met thema ‘eyecatcher’ te komen bewonderen. Dit alles onder de bezielende leiding van Margot Fiechter, een van de betrokken leden van de fotokring.

Alle dertig leden van de fotokring leveren een foto aan, enkelen twee. Bij het fotograferen van een eyecatcher dachten de leden heel verschillend: van een bijzonder zelfportret tot een graffiti-oog op een oude muur, van een blikvanger bij zonsondergang tot een stokstaartje dat rondkijkt. Juist de variatie op hetzelfde thema maakt een tentoonstelling, maar ook een kringavond interessant.

Het bespreken van foto’s rond een thema is niet zozeer een vergelijking van foto’s, als wel een bespreking per foto waarbij compositie, belichting, sfeer, scherpte, kleurgebruik of juist zwart-witgebruik besproken worden. Leden kunnen op die manier iets van elkaar leren.

Verkiezing

De leden van de fotokring komen elke 2 weken op dinsdagavond bij elkaar. Vaak is er een clubcompetitie met verkiezing van foto van de maand, regelmatig toont een van de leden wat meer van zijn of haar werk of van een zelf bedacht fotoproject, driemaal per jaar is er ‘café’ waarbij leden in ongedwongen sfeer wat foto’s meenemen om elkaar te laten zien of tips te vergaren om de foto te verbeteren. ( foto Joke van Vliet)