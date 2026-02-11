Expositie ‘Deze 3 Maken Moois’

Mijdrecht – Mädy van der Linden Vooren, Karin van Staveren en Noëlle Beyne exposeren onder het thema ‘Deze 3 Maken Moois’ van 12 tot en met 28 februari in de galerie van KunstRondeVenen in de Lindeboom 7 in Mijdrecht. De expositie toont handgemaakte sieraden, abstracte en realistische schilderijen. Verwacht verstilling, een explosie van kleur en verrassende ontwerpen. Bezoekers zijn welkom op de donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

Noëlle Beyne

Noëlle Beyne tekent, schildert en schrijft al zo lang ze een potlood, penseel of pen in haar handen kan houden. Sinds haar kinderen het huis uit zijn, worden veel vrije minuten met liefde en soms frustratie achter de ezel doorgebracht. Noëlle schildert abstract, meestal met acryl en soms met oliepastels op doek. Haar werk is vaak kleurrijk, soms gedreven vanuit een maatschappelijk of emotioneel thema en het ‘messy’ hart is een favoriete vorm, zowel in haar kunst als in haar werk als coach van radiotalent.

Karin van Staveren

Wat begon als een vroege liefde voor schilderen is bij Karin van Staveren uitgegroeid tot een wezenlijk en professioneel onderdeel van haar leven. In haar werk met olie- en acrylverf zoekt zij naar rust en balans, zowel tijdens het maakproces, als in het uiteindelijke beeld. Ze laat zich inspireren door landschappen en stillevens. Zij kiest soms voor een meer abstracte benadering. Haar werk nodigt uit tot verstilling, in de hoop dat de toeschouwer een moment van rust ervaart.

Mädy van der Linden Vooren

Mode was altijd een thema in de wereld van Mädy van der Linden Vooren. Stoffen, kleuren, stiksels, borduursels; ze fascineerden haar van jongs af aan. Haar grootste ontdekking kwam tijdens een lang verblijf in het buitenland: sieraden maken. Wat begon als een creatieve uitlaatklep, groeide uit tot een passie. Voor Mädy is sieraden maken méér dan een hobby. Het is rust. Zelf-expressie. Inspiratie vindt ze in luxe garens, bijzondere stoffen, kralen en unieke materialen. Soms is het muziek, een zin, kunst of een herinnering die een idee tot leven wekt. Mädy gelooft in de kracht van verhalen, ook in die van materialen. Daarom werkt ze graag met oude, vergeten schatten; garens van haar moeder en oma, vol karakter en herinneringen. Voor Mädy is elk sieraad een nieuw verhaal. Een verhaal van herkomst. Van creativiteit. Van verbinding.

Meer informatie: www.kunstrondevenen.nl en op de Facebook-pagina van KunstRondeVenen.

Op de foto: V.l.n.r. Noëlle, Mädy en Karin. Foto: aangeleverd.