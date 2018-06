Exportwaarde bloemen en planten wispelturig

Aalsmeer – De bloemen- en plantenexport vanuit Nederland blijft ondanks wispelturiger marktomstandigheden op een vergelijkbaar niveau als in het recordjaar 2017, maar de spanning is groter. Dat blijkt uit de exportstatistieken van Floridata tot en met mei: net als vorig jaar werd na vijf maanden de grens van € 3 miljard aangetikt. Wisselende weersomstandigheden en valutakoersen hadden volgens de VGB een grote invloed. De verbreding van de export lijkt te temporiseren en planten doen het dit jaar tot nu toe beter dan bloemen.

In de afgelopen meimaand kromp de totale exportwaarde met 1% tot 723 miljoen, waarbij de plantenwaarde steeg met 5% en de bloemenwaarde 6% kromp. ”Vorig jaar stegen beide productgroepen in mei, vaak de maand met de hoogste exportwaarde, met bijna 13% tot het maandrecord van 733 miljoen. Dat de exportwaarde dit jaar dat niveau niet haalde is bij een gemiddelde stijging van 5% op jaarbasis dus niet verwonderlijk”, aldus Wesley van den Berg van Floridata. ”Mei 2018 telde een handelsdag minder. Dat heeft altijd effect.”

Volgens directeur Matthijs Mesken van de VGB waren vooral de weersomstandigheden aanvankelijk fnuikend en later dit jaar weer gunstig voor de plantenafzet. ”Het voorjaar was in het begin te koud en later met veel mooier weer juist gunstig voor de afzet van met name tuinplanten.” De exportcijfers bevestigen dat beeld: na drie maanden stond de exportteller in de min, na vijf maanden op een plus van 3%.

Planten doen het beter

”Na de eerste zes weken van de echte voorjaarspiek lag de tuinplantenmarkt fors achter en dat is in de zes weken daarna tot en met de Franse Moederdag eind mei meer dan goedgemaakt. Maar qua productiecapaciteit en logistiek was het bijna niet te behappen en moest iedereen alle zeilen bijzetten”, blikt Gert Woelderink van Javadoplant terug.

Van den Berg: ”In de plantenmarkt lijken de verschillen in resultaten groter te worden. Orchideeën liggen moeilijk in de markt, andere bloeiende planten blijven populair en vooral de groene planten passen goed in woon- en interieurtrends, zo horen we uit de markt.”

Acht van de tien afnemende landen van pot- en tuinplanten uit Nederland liggen tot en met mei voor op 2017, alleen het Verenigd Koninkrijk en Italië blijven achter. Bij de bloemen is het omgekeerde het geval: alleen Polen en Rusland noteren tot en met mei een plus.

“Dat is illustratief voor de afzetpotentie voor de Nederlandse bloemisterijsector in Oost-Europa”, stelt Mesken.