Exportkrimp bloemen en planten in 3e kwartaal

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit de eerste drie kwartalen van 2022 af met een exportwaarde van 5,6 miljard euro: een min van 2%. Dit maakt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata. De export van snijbloemen deed het beter met een plus van 1% naar 3,4 miljard euro, dan planten met een krimp van 5% naar 2,2 miljard euro.

“De laatste paar maanden krimpt de export van bloemen en planten geleidelijk”, concludeert Matthijs Mesken, directeur van de VGB. De export naar de grootste afzetlanden Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk laten een krimp zien. Voor Polen en Italië is nog een kleine plus genoteerd. “Onze sector verkeerd in problemen door de energiecrisis waardoor kwekers noodgedwongen hun kas deels of geheel leeg laten.” Dat leidt tot een daling en verschraling in het aanbod van bloemen en planten de komende tijd.

Ook handelsbedrijven worden geconfronteerd met sterk oplopende energie- en brandstof. “Samen met andere tuinbouworganisaties pleiten wij voor steun bij de regering in de vorm van een MKB-regeling om ondernemers perspectief te bieden. Wii willen graag dat consumenten kunnen blijven genieten van onze kwalitatief hoogwaardige bloemen en planten”, aldus Mesken.

De VGB is de brancheorgansiatie voor de binnenlandse importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen bijna 80% van de totale jaaromzet in deze branche.