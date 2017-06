Export bloemen en planten plust

Aalsmeer – De export van bloemen en planten vanuit Nederland ligt na vijf maanden al op € 3 miljard. ”Nooit werd die grens sneller bereikt”, stelt de VGB vast op basis van de exportstatistieken van Floridata. Zowel bij de bloemen als de planten sprong de exportomzet in mei met 13%. Daardoor klimt de exportomzet van plus 6% tot en met april naar een plus van 7,5% tot en met mei. Vooral grootafnemer Duitsland draagt fors bij aan de groei. Met als basis de sterke logistiek en het brede assortiment speelt de Nederlandse groothandel in op de kansen die herstel van de vraag en nieuwe communicatiemiddelen bieden.

In mei steeg zowel de bloemenwaarde als die van de pot- en tuinplanten met bijna 13%. Op jaarbasis stijgt de bloemenwaarde (+9%) sneller dan die van de planten (+5%). Hierbij tekenen groothandelaren aan dat de inkoopwaarde dit jaar hoger is, vooral bij de snijbloemen. Dit geldt evenwel niet voor alle productgroepen.

Dubbel record

Nooit eerder werd de omzetgrens van € 3 miljard zo snel bereikt en nooit was de omzetwaarde in een maand zo hoog als afgelopen mei, zo blijkt uit de gegevens van Floridata. De omzetsprong van 13% bracht de waarde in mei op € 733 miljoen. In mei 2016 lag de omzet op € 650 miljoen. De grote procentuele stijging van 13% voor de maand is geen uitzondering. In augustus 2016 klom de exportwaarde met 12%. Het is wel een krachtige impuls voor de totale exportomzet: van + 6% tot en met april naar + 7,5% tot en met mei. Dat is een toename van 25%. Mei 2017 telde een handelsdag meer dan mei 2016 en dat is een deel van de verklaring.

Krachtige afzet Duitsland

Zowel bij de snijbloemen als de pot- en tuinplanten namen de Duitsers in omzetwaarde afgelopen mei behoorlijk veel meer af. Vorig jaar viel Moederdag op 8 mei en dit jaar op 14 mei en daardoor is de afgelopen maand extra omzet verrekend. Bovendien waren de Moederdagverkopen in Duitsland erg goed. ”Dat was in meer landen het geval, waardoor de vraag na Moederdag ook op een mooi peil bleef”, aldus algemeen directeur Marius Dekker van exporteur DGI. Patrick Dobbe van de in Aalsmeer gevestigde cash-and-carry bevestigt dat voor de Nederlandse markt. Commercieel directeur Ron Toet van Waterdrinker wijst voor het Duitse plantensegment op een inhaaleffect. ”In april bleef met name de tuinplantenafzet achter door tegenvallend weer. Dat is in mei weer goedgemaakt.” Verder hebben de grootschalige retail, bouwmarkten en discounters in Duitsland forser ingezet op bloemen en planten, zo blijkt ook uit een nadere analyse van verkoopkanalen van Floridata.

Achterblijvers

Was de Moederdag op 14 mei een impuls voor de bloemen- en plantenafzet, dat geldt niet voor de Franse Moederdag op 28 mei. De Franse exportomzet bleef afgelopen maand steken op € 96 miljoen, iets minder dan vorig jaar. De cumulatieve groei van de nummer drie afzetbestemmingen zakte daardoor, maar blijft positief. Ook de Engelse markt, tussen Duitsland en Frankrijk de tweede bestemming, moest prijsgeven. ”De gezakte koers van het Britse pond is de belangrijkste oorzaak van de krimp”, verwijst directeur Dick van Bommel van Heemskerk Flowers naar de koersval van € 1,43 in het topjaar 2015 naar € 1,13 nu.

Handelsstemming positief

Groothandelaren constateren bij de huidige groei van de afzet van bloemen en planten een positieve stemming. ”De evenementenmarkt trekt weer aan”, noemt Dobbe als gunstig signaal. Toet signaleert in bijna heel Europa een groter vertrouwen in de herstellende economie. ”Op basis van de resultaten tot nu toe rekenen we op een goed jaar.” Dekker en Van Bommel laten zich in vergelijkbare bewoordingen uit.