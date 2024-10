Excursies paddenstoelen

Regio – Het is paddenstoelentijd! De unieke Bommel – Paddenstoelenexcursie van IVN De Ronde Venen & Uithoorn op 12 oktober zat helaas vol. Maar niet getreurd… komende zaterdag is er nòg een paddenstoelen-excursie: bezoek aan de Wasplaten in Friesland.

Wasplaten, de orchideeën onder de paddenstoelen

Wasplaten worden wel de orchideeën onder de paddenstoelen genoemd. Ze zijn prachtig, hebben sprekende kleuren en stellen hoge eisen aan hun leefomgeving. Op een wat verborgen plek in Friesland is een wasplatenreservaat, de Rotstergaaster Wallen. Veel wasplaatsoorten groeien alleen op schraal grasland met een langdurig, ononderbroken beheer. De Rotstergaaster Wallen worden al eeuwenlang op dezelfde manier beheerd, het oorspronkelijk reliëf is nog helemaal in tact en ze voldoen aan de eisen die wasplaten stellen. Het is een grasweide zoals er lang geleden in Nederland veel waren, maar waarvan er nu nog maar heel weinig over zijn.

Jubileumexcursie IVN De Ronde Venen & Uithoorn

Ter gelegenheid van ons jubileum gaan wij daarnaartoe op excursie. Voor paddenstoelenliefhebbers dè gelegenheid om iets heel bijzonders te zien. De excursie is gepland op zaterdag 19 oktober. Nu is het niet te voorspellen wanneer de paddenstoelen tevoorschijn komen, dus het kan zijn dat de excursie moet worden uitgesteld wegens gebrek aan wasplaten. Houd daarom de website in de gaten en geef een emailadres door, zodat je kort voor de geplande datum bereikt kunt worden. Dit kan zelfs pas de avond ervoor zijn. Eerste reservedatum is een week later, de tweede twee weken later. Dat mag lastig lijken, maar eenmaal daar krijg je er iets heel moois voor terug! De kosten zijn € 10,–, contant te voldoen bij aanvang van de excursie.

Meer info en aanmelden: https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/natuuractiviteiten/wasplaten-in-friesland.

Foto: Jetske van den Bijtel.