Excursie ‘broedvogels’ op Nieuwkoopse Plassen 

Nieuwkoop – De broedvogeltocht van zaterdag 13 april op de Nieuwkoopse Plassen is een aanrader. Tijdens deze bijzondere vaarexcursie met een fluisterboot van Natuurmonumenten varen de vrijwillige boswachters door het prachtige natuurgebied. Deelnemers genieten van de omgeving terwijl ze zich laten verrassen door het zingen van diverse broedvogels zoals de rietgors, de snor en kleine karekiet. Ook purperreigers en zwartkopmeeuwen vliegen vast over de boot. De broedende vogels zullen tijdens deze excursie niet worden gestoord.

Zonsopkomst

Boswachter Juriaan van Leeuwen is enthousiast: “De Nieuwkoopse Plassen zijn een paradijs voor broedvogels en tijdens deze vaartocht krijgt iedereen de kans om de verschillende vogels te bewonderen. Het voorjaar is in volle gang en elke dag zien we weer nieuwe vogels die uit het zuiden zijn teruggekeerd. Sinds deze week vliegen de visdiefjes weer om onze boot en horen we de koekoek! Het is een unieke ervaring die je niet snel zult vergeten, je zult alleen wel op tijd je bed uit moeten: Vogels maken vooral rond zonsopkomst veel geluid vandaar dat de tocht al om 7.00 uur begint.”

Tellen

Tijdens de vaartocht zal de gids alles vertellen over de bijzondere vogels die hun thuis vinden in de Nieuwkoopse Plassen: “Elk jaar tellen onze vrijwilligers alle broedende vogels in de Nieuwkoopse Plassen. We varen dezelfde route als de tellers. Zij zijn heel goed in het zien en horen van alle verschillende soorten”, aldus Van Leeuwen.

Aanmelden

Het is een unieke kans om de schoonheid van de broedvogels op de Nieuwkoopse Plassen te ontdekken. Er is beperkte beschikbaarheid, meld je aan via www.natuurmonumenten.nl/agenda.

Foto: Purperreiger, fotograaf: Gertjan van der Kooij (Natuurmonumenten).