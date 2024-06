Europese verkiezingen: “Ga stemmen!”

Aalsmeer – Tussen 6 en 9 juni gaan miljoenen Europeanen naar de stembus om hun stem uit te brengen voor het Europees parlement. In 27 landen van de Europese Unie worden deze verkiezingen gehouden. Nederland en Estland bijten het spits in deze af: Vandaag, donderdag 6 juni, mag iedereen vanaf 18 jaar in Nederland, dus ook in Aalsmeer, gaan stemmen. In Nederland doen twintig partijen mee aan de verkiezingen. In totaal worden 31 kandidaten gekozen voor een zetel in het Europees parlement.

Vijftien stembureaus

In Aalsmeer kan gestemd worden in vijftien stembureaus, verdeeld over de wijken Centrum (3), Hornmeer (1), Kudelstaart (4), Oost (4) en Stommeer (3). Stemmen kan tot 21.00 uur. Burgemeester Gido Oude Kotte in een laatste oproep: “Ga stemmen. Ook al voelt het Europees parlement misschien wat ver weg, het regelt wel veel zaken die ons allemaal raken in ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, economie, klimaat en gezondheidszorg. Dus, ga stemmen. Elke stem telt, ook die van u/jou!” De uitslag van de verkiezingen wordt op 9 juni in de avond bekend gemaakt.