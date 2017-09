EK Hobie Kayak Fishing in Vinkeveen

Vinkeveen – Dit jaar zal het Europese Kampioenschap Hobie Kayak Fishing plaatsvinden op de Vinkeveense Plassen en zullen de meeste deelnemers en organisatie verblijven bij

VVP Verhuur/Visserslust. De 4e Hobie Fishing European Championship, mede mogelijk gemaakt door Lowrance & C-MAP, wordt gehouden van 8 tot 10 september op Vinkeveense Plassen. In 2014 waren de Vinkeveense Plassen ook de omgeving waar toen het Wereld Kampioenschap plaatsvond. “Na 2015 in Frankrijk en in Zweden in 2016 gevist te hebben voelde het goed om terug te gaan naar Nederland. Wij zijn bezig om dit het beste evenement ooit te maken”, zegt Gero Priebe. De Vinkeveense Plassen wordt het strijdtoneel voor het Europese Kampioenschap voor 2017.

De plassen een van de meest heldere wateren in Nederland met een goede roofvisstand. De te vangen vissen zijn Snoek en Baars. Net als alle eerdere edities is de HFE4 een tweedaags evenement. De visser met de meest gecombineerde lengte over de twee dagen zal de titel van Europees Kampioen krijgen.

Vrijdag de 8 september 2017 is een dag om te oefenen. Zaterdag de 9e en zondag de 10e zal ’s ochtends vroeg de wedstrijd starten. Er zal gevist worden vanuit de Kayaks, deze zullen te water worden gelaten op Zandeiland 4, dan zullen de vissers tot uiterlijk 15.00 uur op de Vinkeveense Plassen a/h vissen zijn. Daarna gaan zij weer naar de ‘thuisbasis’.